أستاذ أورام: العلاج الإشعاعى المكثف لمدة 5 أيام بدلا من 15 يوما قلل المضاعفات

كتبت ـ أمل علام

كشف الدكتور مدحت السباعي أستاذ علاج الأورام بالإشعاع بالمعهد القومى للأورام، خلال مؤتمر قسم الأورام بطب الإسكندرية المنعقد حاليا بمكتبة الإسكندرية، إن العلاج الإشعاعى مكمل لما بعد الجراحة، موضحا، أنه فى ظل التقنيات الحديثة فإن المضاعفات أصبحت قليلة، وأن بعض السيدات كان يحدث لهن التهابات بالجلد، ويتعرضن لمضاعفات ناتجة عن العلاج الإشعاعى التقليدى.

وأوضح، أننا اتبعنا فى مركز مدينة نصر للتأمين الصحى للأورام والمعهد القومى للأورام، العلاج الإشعاعى المكثف، مضيفا، أن العلاج المكثف معناه أننا نقصر فترة العلاج لمدة 5 أيام فقط بدلا من 15 يوما، وذلك بتحقيق فاعلية كبيرة وبدون مضاعفات.

وأوضح، أن هذا كان له فائدة كبيرة فى فترة جائحة كورونا ومنع العدوى فى ظل فترة كوفيد 19، وتم تجربته قبل البدء فى استخدامه، حيث إن درجة تحمل المريضة تختلف، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء جرعة أعلى فى الجلسة الواحدة، وكانت فرصة لتطبيق هذا البروتوكول، والذى أثبت نجاحة، وكدراسة بحثية أثبت أن نتائج الشفاء مماثلة لطرق العلاج التقليدية، وهذا كان فرصة لتقليل الازدحام فى أماكن تلقى العلاج، بالإضافة إلى تقليل فرص التردد على المستشفى من المريضة، وتقليل فرص العدوى لعدم المجىء إلى المستشفى بشكل دائم، كما إنه يعطى فرصة لمريضة أخرى بأن تتلقى العلاج.

وأكد، أنه إذا تقبلت المرأة الجرعات فى حدود المسموح بها يتم علاجها بهذه الطريقة، وإذا لم يتم تقبل السيدة لهذه الجرعة الإشعاعية يتم تطبيق الطريقة التقليدية فى العلاج الاشعاعى.



مؤتمر علاج الأورام بالإشعاع بالمعهد القومى للأورام