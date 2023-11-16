مؤتمر طب الإسكندرية للأورام: العلاج المناعى يحقق طفرة فى علاج سرطان المثانة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور يسرى رستم، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام، بطب الإسكندرية ، إن هناك تطورا سريعا فى العلاجات المناعية، وأصبحت هناك عقاقير جديدة تظهر فى العالم، موضحا أن هناك أخبار سارة في علاج سرطان المثانة.

وقال خلال مؤتمر قسم علاج الأورام المنعقد حاليا بمكتب الإسكندرية، إنه أصبح هناك تغيير فى نتائج العلاج، وخصوصا فى سرطان المثانة البولية المنتشرة فى الجسم، موضحا، إن العلاجات الكيميائية كانت نتائجها قليلة فى نسب البقاء على قيد الحياة، مشيرا إلى أنه مع التقدم فى العلاج المناعى النتائج الجديدة بعد مع العلاج الكيميائى فى الاشخاص الذين يستجيبون للعلاج الكيميائى ضاعف من معدل البقاء على قيد الحياة، وأعلن المؤتمر أن الأدوية المناعية عند إعطائها كخط دفاع أول يمكن أن تتخطى نسب البقاء على قيد الحياة لأكثر من 30 شهرا بالنسبة لسرطان المثانة المتقدم، أو المنتشر، موضحا ان هذه الحالات لم يكن لها علاج فعال من قبل للسيطرة على المرض.

وقال، إن أغلب حالات سرطان المثانة البولية أصبح علاجها مبكرا، ويتم الشفاء التام منها بالعلاج مبكرا، ونتائج علاج سرطان المثانة المتقدم أو المنتشر أصبحت مرتفعة بالعلاجات المناعية الجديدة.

وأضاف، إن نسب الاصابة بسرطان المثانة لم يعد موجود فى مصر بمعدلات عالية بعد القضاء على البهارسيا، ولكن هناك عوامل خطورة تسبب فى ارتفاع معدلات الاصابة مثل التقدم فى السن والتدخين الذى يزيد من سرطان المثانة، مؤكدا، أن العلاج المناعى حقق نتائج كبيرة عند استخدامه فى الحالات المتقدمة.

وأكد، إن أغلب المرضى فى المراحل المبكرة يمكن علاجهم والشفاء التام من المرض، حيث يتم قشط الورم فى الحالات المبكرة وعلاجه بالأدوية الموضوعية، وإذا اخترق الورم جدار المثانة يمكن اللجوء للجراحة حيث لا يتم اللجوء إليها الا فى حالات نادرة، لنها تشوه الأعضاء، لأنه يأخذ جزء من القولون ويتم تركيبها كبديلة للمثانة الطبيعية، وحاليا يتم استخدام العلاج التحفظى وذلك من خلال العلاج الإشعاعى ولا نضطر أن نلجأ للجراحة، ويمكن علاج المثانة بجرعات عالية من العلاج الاشعاعى المتطور، كما يمكن استخدام العلاج المناعى بجانب استخدام العلاج الكيميائى، موضحا أن الاختيارات الكثيرة تتيح اختيار العلاج المناسب لكل مريض واتباع الدلالات الإرشادية المؤيدة بالدليل العلمى.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر قسم الأورام بطب الإسكندرية مساء اليوم بمكتبة الإسكندرية، حيث عقد المؤتمر السنوي الـ 26 لقسم علاج الأورام والطب النووي بمكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور يسري رستم، رئيس قسم علاج الأورام جامعة الإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية الطب وقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، وأطباء من مختلف الجامعات المصرية بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم شنيبر رئيس الجمعية السعودية للأورام.

شمل المؤتمر 19 جلسة علمية تتضمن كل ما هو جديد في العلاج الإشعاعي وعلاج سرطان الثدي والأدوية الموجهة والمناعية الحديثة وسرطان الجهاز الهضمي وسرطان قولون والشرج وأورام الرئة والبروستاتا، وأورام الجهاز البولي كما تضمن جلسات عن الأورام النسائية وكل ما هو حديث في علاج أمراض الدم والعلاج التلطيفي والتخفيفي كما تضمن جلسات للصيدلة الإكلينيكية والتمريض في علاج الأورام.