نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء يلقى كلمة فى "قمة صوت الجنوب العالمى" المنعقدة بالهند افتراضيا.. يدعو لضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء كل صور القتال فى غزة
مرشحو الرئاسة يواصلون الدعاية الانتخابية لليوم التاسع على التوالى
يواصل اليوم الجمعة المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وحملاتهم الانتخابية لليوم التاسع على التوالى، ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها، لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين، والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر للمصريين فى الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل.
أمريكا تشكر مصر على دورها الريادى فى إيصال المساعدات إلى غزة
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الشكر للسلطات المصرية على دورها الريادي في تمكين إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الفلسطينى: أكثر من 1500 شخص فى غزة ما زالوا تحت الأنقاض بغزة
أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن غزة تعيش فى ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء وأكثر من 1500 شخص فى غزة ما زالوا تحت الأنقاض، مشددا على ضرورة توقف إسرائيل عن عمليات القتل في غزة فورا.
مصادر للقاهرة الإخبارية: الجهود المصرية تنجح فى إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة
أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف تنجح في زيادة حجم المساعدات الى قطاع غزة، كما أن الجهود المصرية تنجح في إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة.
وزارة التموين: انتظام ضخ السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 لـ25%
تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية مدى التزام السلاسل التجارية بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث أشارات إلى انتظام ضخ السلع في المنافذ وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%، كما يتم أيضا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
القاهرة الإخبارية: ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح لمستشفيات غزة
أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة، وإعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر إلى قطاع غزه.
"التضامن" لـ أ ش أ: إبرام التعاقدات الخاصة بالمشاعر المقدسة لموسم الحج
صرح أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج بأنه من المقرر سفر بعثة من الوزارة لإبرام التعاقدات الخاصة بالمشاعر المقدسة ووسائل الانتقال والإسكان لحجاج بيت الله الحرام من حج الجمعيات خلال شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد غلق باب التقديم في نهاية شهر نوفمبر الحالى.
وزارة العمل: 7376 فرصة عمل فى 75 شركة داخل 15 محافظة
مصدر أمنى لـ"أ ش أ": ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون جنيه خلال أسبوعين
كشف مصدر أمنى رفيع المستوى فى وزارة الداخلية، النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية، فى ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.
أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الأحد
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأحد 19 نوفمبر إلى الإثنين 20 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء .
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