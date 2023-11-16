وصول 5 طائرات مساعدات مطار العريش تمهيدا لنقل حمولاتها إلى غزة

كتب سمير حسنى

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول 5 طائرات مساعدات من الأردن والكويت وعمان والإمارات وروسيا إلى مطار العريش تمهيدًا لنقل حمولاتها إلى قطاع غزة.

ووصل عدد الطائرات التى هبطت بمطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى 130 طائرة.

وأفاد بيان عن محافظة شمال سيناء بأن الطائرات نقلت نحو 3300 طنًا من المساعدات المتنوعة، تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى.

المساعدات التى حملتها الطائرات مقدمة من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات الإسعاف المجهزة.

وأوضحت بيانات غرفة عمليات محافظة شمال سيناء أن آخر ما شهده مطار العريش هبوط طائرة طيارة قادمة من تركيا تحمل 5 طن مستلزمات طبيه واجهزة طبية من وزارة الصحة التركية، وطائرة من الإمارات تحمل 4.396 طن مستلزمات طبيه وادويه، وطائرة من الإمارات تحمل مستشفى ميداني و10 أطنان خيم.