اليوم السابع
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انقطاع كامل خدمات الاتصالات بقطاع غزة بعد منع إدخال الوقود

الخميس، 16 نوفمبر 2023 04:49 م
انقطاع كامل خدمات الاتصالات بقطاع غزة بعد منع إدخال الوقود الغارات على قطاع غزة
رامى محيى الدين

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أكدت مجموعة الاتصالات الفلسطينية انقطاع كامل خدمات الاتصالات بقطاع غزة، بعد منع إدخال الوقود، ونفاد مصادر الطاقة الاحتياطية، لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

 

وكانت مصادر من مجمع الشفاء الطبى فى غزة، قالت إن مئات من جنود الاحتلال اقتحموا أقسام المستشفى المختلفة، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الدكتور محمد زقوت مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، اليوم الخميس، قال إن الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي مقطوع تماماً منذ ليل الأربعاء.

 

 

 

 







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