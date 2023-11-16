وزير الأوقاف: كشف المزيد من جرائم الاحتلال الصهيوني ضرورة حتى لا يفلت أفعاله

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف ، ان رفض أكثر المتحدثين في جلسة مجلس الأمن لانتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي شهادات موثقة لجرائم الاحتلال، مضيفا ان كشف المزيد من جرائم الاحتلال الصهيوني ضرورة حتى لا يفلت من عواقب جرائمه، مشددا على أن محاكمة قتلة الأطفال أمام الجنائية الدولية ضرورة لضمان حقوق الإنسان إن كان هناك حقا من يؤمن بها وهو ما لمسناه في أصوات بعض أصحاب الضمائر الحية في قلب أوروبا ويجب أن نبني عليه،لافتا الي ان تصاعد الإدانات الدولية للكيان الصهيونى يحتم علينا بذل المزيد من الجهد لفضح جرائمه.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف ، ان تنكيس الأمم المتحدة أعلامها حدادا على أرواح موظفيها بغزة وصمة عار للاحتلال الإسرائيلي وداعميه وموقف مشرف للأمم المتحدة وأمينها العام، جاء ذلك فى تدوينة له علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

كما وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،رسالة إلى حكماء العالم ومؤسساته الدولية ؛مؤكدًا أن إغاثة المنكوبين أمر إنسانى عظيم لكن أعظم منه الإحساس بنكبتهم ووقف كل ما يزيد منها أو يؤذى إليها فلنعمل معا على وقف آلة الحرب والدمار وإحلال السلام العادل للجميع قبل فوات الأوان.