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وزارة الصحة تكشف خطوات الاستفادة من مبادرة فحص المقبلين على الزواج

الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:08 ص
وزارة الصحة تكشف خطوات الاستفادة من مبادرة فحص المقبلين على الزواج الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتى تضمنت:
 
-الذهاب لغرفة المشورة للمقبلين على الزواج.
-التوجة لأقرب وحدة لفحص المقبلين على الزواج لاجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج.
- الحرص على إجراء الفحوص قبل موعد اتمام الزواج ب 6 شهور.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يمكن استلام نتائج الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوم من اجراء التحاليل.
 
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن استلام النتائج يكون بشكل سرى وأيضا كافة المناقشات تتم بشكل سرى.
 






وزارة الصحة

المقبلين على الزواج

فحص المقبلين على الزواج

نتائج فحص المقبلين على الزواج



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