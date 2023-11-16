نائب محافظ الجيزة يوجه برفع معدلات تنفيذ تطوير طريق 6 أكتوبر بأبو النمرس

كتبت – مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة أبو النمرس، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تابع نائب محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ21 شارع بمتفرعات شارع مركز الشرطة، كما تفقد أعمال التطوير والتوسعة ووضع طبقة السن بطريق 6 أكتوبر من مدرسة ترسا التجريبي حتى كوبري شبرامنت تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.

ووجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس ومسؤولي مديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والمصرية للاتصالات والغاز والشركة المنفذه لأعمال الرصف.