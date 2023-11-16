مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: سنلاحق المسئولين عن جرائم الاحتلال في المحاكم الدولية

كتب محمد شعلان

أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أنهم لن يحيدوا عن هدفهم الأساسي، وهو وضع حد لجرائم الاحتلال الاسرائيلي التي تنكشف أمام أعين العالم وتقضي على 2.3 مليون فلسطيني في غزة وملايين المواطنين في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف رياض منصور، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي وعرضته قناة القاهرة الاخبارية، أننا ننظر للأطفال الذين يقتلون هذا يدمي قلبونا وأكثر من 5 الاف قتلوا في قطاع غزة في حين ينظر العالم فقط، وهذه وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، قائلا: "نريد أن نرى ما تبقى من مئات الالاف من الاطفال يبقون على قيد الحياة ودي خطوة بسيطة".

وتابع: نريد وقف دائم لإطلاق النار وما حدث في مستشفى الشفاء أمر لن ننساه ولن نتجاوز جرائم الاحتلال وسنلاحق المسئولين عن الجرائم في المحاكم الدولية، وسنواصل التواصل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي المحتلة وخصوصا قطاع غزة ولن نتساهل ولن نستسلم ونفضح الوجه البربري ضد المدانين وبعدها نفتح الباب لمسار سياسي.