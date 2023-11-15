وزير الصحة: تخصيص 37 مستشفى لعلاج الأشقاء الفلسطينيين

كتب سمير حسنى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، على تقديم الدعم اللازم للجرحى من الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، كاشفا عن تخصيص 37 مستشفى لعلاج الأشقاء الفلسطينيين بطاقة 1500 سرير، و150 سيارة إسعاف مؤهلة لهذا الغرض.

وأضاف وزير الصحة، في تصريحات لقناة اكسترا نيوز، أنه تم تجهيز 35 سيارة بحضانات أطفال استعدادا لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة فور وصولهم معبر رفح، مضيفا: "منتظرين الحالات بفارغ الصبر لأننا نعلم خطورة الحالات التي تحتاج إلى حضانات وهناك 35 حالة ومجهزين 35 سيارة إسعاف محملة بحضانات ميدانية ومتنقلة ومئات من الحضانات في شمال سيناء والقناة والقاهرة الكبرى، وتم حجز الأماكن لهؤلاء الأطفال.