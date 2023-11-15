اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الصحة: تخصيص 37 مستشفى لعلاج الأشقاء الفلسطينيين

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:12 م
وزير الصحة: تخصيص 37 مستشفى لعلاج الأشقاء الفلسطينيين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، على تقديم الدعم اللازم للجرحى من الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، كاشفا عن تخصيص 37 مستشفى لعلاج الأشقاء الفلسطينيين بطاقة 1500 سرير، و150 سيارة إسعاف مؤهلة لهذا الغرض.

وأضاف وزير الصحة، في تصريحات لقناة اكسترا نيوز، أنه تم تجهيز 35 سيارة بحضانات أطفال استعدادا لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة فور وصولهم معبر رفح، مضيفا: "منتظرين الحالات بفارغ الصبر لأننا نعلم خطورة الحالات التي تحتاج إلى حضانات وهناك 35 حالة ومجهزين 35 سيارة إسعاف محملة بحضانات ميدانية ومتنقلة ومئات من الحضانات في شمال سيناء والقناة والقاهرة الكبرى، وتم حجز الأماكن لهؤلاء الأطفال.







وزير الصحة

غزة

الاحتلال الإسرائيلي

العدوان على غزة

القصف الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

مجمع الشفاء الطبي مستشفي الشفاء غزة

مستشفي الشفاء فلسطين

فلسطين

اقتحام مستشفي الشفاء

قصف مستشفي الشفاء

مستشفي الشفاء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

معركة فى برلمان المملكة المتحدة بسبب "غزة".. النواب يصوتون على اقتراح الحزب الوطنى الاسكتلندى لوقف إطلاق النار.. والأنظار تتجه للعمال.. صحف: زعيم الحزب متمسك بموقفه رغم تهديد نوابه بالانضمام لموجة الاستقالات

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:00 م

محافظ شمال سيناء يشهد مشاركة المتطوعين فى تعبئة المساعدات لقطاع غزة.. صور

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:47 م

الصحة العالمية: اقتحام الجيش الإسرائيلى مستشفى الشفاء فى غزة غير مقبول

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:39 م

العدوان الإسرائيلى يهدد الاستقرار الأمريكى.. 500 مسئول يطالبون بوقف إطلاق النار فى غزة.. 1000 موظف بـ Usaid يدعون بايدن لاستغلال نفوذه لحماية المدنيين.. وخبراء: تشكيك جو بأرقام الضحايا زاد المعارضة داخل واشنطن

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة