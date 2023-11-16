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مقتـل نائب قائد سرية فى الكتيبة 202 من لواء المظلات بجيش الاحتلال شمال غزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:52 م
مقتـل نائب قائد سرية فى الكتيبة 202 من لواء المظلات بجيش الاحتلال شمال غزة متحدث باسم جيش الاحتلال
كتب سمير حسنى

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أفادت القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بمقتـل نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظلات بجيش الاحتلال خلال عملية شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلي جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية فى غزة إلى 56 قتيلا.

 







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