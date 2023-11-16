مقتـل نائب قائد سرية فى الكتيبة 202 من لواء المظلات بجيش الاحتلال شمال غزة

كتب سمير حسنى

أفادت القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بمقتـل نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظلات بجيش الاحتلال خلال عملية شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلي جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية فى غزة إلى 56 قتيلا.