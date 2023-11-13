وأشار الجيش، في بيان له أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن القتيلين اللذين لقيا حتفهما، أمس هما الميجور يساكر ناتان 28 عامًا، وهو ضابط في لواء الكوماندوز، والسارجنت إيتاي شوهام 21 عاما، من روش هاعين، وهو مُقاتل في لواء المغوار، وسقطا في معركة شمال قطاع غزة.

وتبلغ الحصيلة النهائية للقتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي 363 جنديًا وضابطًا، إلى جانب 59 شرطيًا و10 أفراد من جهاز الأمن العام "الشاباك".