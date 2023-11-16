مشروعات فى كل القطاعات.. "حياة كريمة" تنهض بقرى الصف وأطفيح فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

شهدت قرى مركزي الصف واطفيح بمحافظة الجيزة ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، نهضة حضارية، وذلك بتنفيذ أكثر من 1000 مشروع تنموى يغطى جميع قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل.

أسفرت جهود المبادرة بقرى مركزي الصف وأطفيح خلال أعمال المرحلة الأولى عن إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، و9 وحدات اجتماعية، و11 مجمعا زراعيا، و11 مجمع خدمات حكومي، و16 نقطة إسعاف، و37 وحدة صحية، و556 فصلا دراسيا، و66 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 مركز تنمية أسرة، و5 محطات مياه شرب، و42 مشروع صرف صحي، و6 محطات معالجة.

وشهدت قرى الصف وأطفيح إنشاء 41 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، و43 مركز شباب، و34 مكتب بريد، و6 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 95كم، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210كم، وإنشاء 7 أسواق، و8 مواقف، علاوة على 42 مشروع في قطاع الكهرباء.

جديرٌ بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أكد أنه يجرى التنسيق والمتابعة الدورية من قبل أجهزة المحافظة مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركزى الصف وأطفيح، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وتذليل أية عقبات قد تواجه الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول المحددة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الانتهاء من توفير قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة والتى تضم مراكز ومدن (البدرشين والعياط ومنشأة القناطر) بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا نحو توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للجهات المشاركة والشركات المنفذة للأعمال تمهيداً لبدء العمل بمختلف المواقع فور إنطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.