اليوم السابع
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مدير مجمع الشفاء بغزة: وفاة 3 أطفال و7 آلاف شخص محاصرون داخل المستشفى

الخميس، 16 نوفمبر 2023 05:59 م
مدير مجمع الشفاء بغزة: وفاة 3 أطفال و7 آلاف شخص محاصرون داخل المستشفى مجمع الشفاء الطبى
رامى محيى الدين

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أكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، أن قوات الاحتلال ترتكب إبادة جماعية بحق المرضى والأطفال، مشيرا إلى وفاة ثلاثة أطفال خدج في المستشفى، كما أكد أن هناك أكثر من 7 آلاف شخص محاصرون داخل المجمع الطبي، وفقا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.







مجمع الشفاء الطبي

غزة

قوات الاحتلال

قطاع غزة

اليوم السابع بلس




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