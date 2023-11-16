مدير مجمع الشفاء بغزة: وفاة 3 أطفال و7 آلاف شخص محاصرون داخل المستشفى

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، أن قوات الاحتلال ترتكب إبادة جماعية بحق المرضى والأطفال، مشيرا إلى وفاة ثلاثة أطفال خدج في المستشفى، كما أكد أن هناك أكثر من 7 آلاف شخص محاصرون داخل المجمع الطبي، وفقا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
مدير مجمع الشفاء بغزة: وفاة 3 أطفال و7 آلاف شخص محاصرون داخل المستشفىالخميس، 16 نوفمبر 2023 05:59 م
مجمع الشفاء الطبى
رامى محيى الدين
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