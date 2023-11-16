وأضاف لافروف ، في مقابلة مع قناة (آر تى) الإخبارية نشرت وزارة الخارجية الروسية مضمونها على موقعها الإلكتروني :" إن مصر تمتلك قدرات كدولة وكلاعب عالمي إلى ما بعد الشرق الأوسط والقارة الأفريقية".

وأكد وزير الخارجية الروسي أهمية قمة "القاهرة للسلام" التي عقدتها مصر في 21 أكتوبر الماضي .. مشيرا إلى أن هذه القمة كانت الحدث الأول بعد تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وتابع لافروف:" لقد كانت هذه القمة مهمة لإظهار أن المجتمع الدولي لا يريد التزام الصمت بشأن ما يحدث، بل يسعى إلى وقف أي عمل عسكري وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح للمدنيين من الدول الأخرى بمغادرة هذه المنطقة وضمان السلام والأمن لسكان قطاع غزة".