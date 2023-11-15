لافروف: الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمى انتهت

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، أن الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمى انتهت، وأن هناك مراكز جديدة للنمو الاقتصادى بالعالم ظهرت لمنافسة الغرب.

وقال لافروف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - إن "الغرب ظل صاحب القرار فى العالم لأكثر من خمسة قرون، لكن هذه الحقبة قد ولّت، وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تحل التعددية القطبية بالكامل، وهذا ما بدأ يتبلور".



وأوضح أن حقبة جديدة تتميز بالتعددية القطبية بدأت تتشكل فى العالم، واصفًا الصين والهند ودول الخليج العربى ومجموعة دول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى منطقة البحر الكاريبى "سيلاك" بأنها بين القوى الاقتصادية الصاعدة عالميًا.

من ناحية أخرى، اعتقل الأمن الفيدرالى الروسى أمس الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، بتهمة التخابر مع الحكومة الأوكرانية والتخطيط لأعمال إرهابية وتخريبية استهدفت مواقع عسكرية ومدنية فى روسيا.

وأكد الأمن الفيدرالي -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أنه تم اعتقال أحد المشبوهين في مدينة تشيليابينسك جنوب روسيا، والذي خطط لاعتداء إرهابي على المباني الحكومية، والاثنين الآخرين في مقاطعة موسكو خططا للاعتداء على موقع عسكري.

وكشفت المصادر الأمنية الروسية، أن المعتقلين في مقاطعة موسكو، تسللا إلى أحد المواقع العسكرية في مدينة دميتروف بالمقاطعة لمعاينتها وكانا تحت المراقبة المسبقة، وعادا لتنفيذ عمل تخريبي فيها بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية.