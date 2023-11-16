كتبت نهير عبد النبى

التهاب الجيوب الأنفية من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون ومع تغير الجو تزداد أعراض التهاب الجيوب الأنفية، لذلك نقدم كل ما تريد معرفته عن التهاب الجيوب الأنفية، وفقا لما ذكره موقع rivieraallergy

س: ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟



الفراغات الهوائية المجوفة داخل العظام المحيطة بأنفك هي الجيوب الأنفية، و تنتج الجيوب الأنفية مخاطًا يصب في أنفك وتسبب الجيوب الأنفية الملتهبة الألم وتؤدي إلى الإصابة بالعدوى أو مشكلة أخرى وهناك أربعة أنواع من التهاب الجيوب الأنفية:

-حاد - يستمر لمدة تصل إلى شهر

-تحت الحاد - يستمر ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر

-مزمن - يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر ويمكن أن يستمر لسنوات

-المتكرر - التهاب الجيوب الأنفية الحاد الذي يتطور عدة مرات في السنة

س:ما هي أعراض التهاب الجيوب الأنفية؟



-احتقان الأنف وإفرازاته (انسداد وسيلان الأنف)

-ضغط الوجه أو الألم

-انخفاض حاسة الشم

-السعال والحمى

-الصداع

غالبًا ما يبدأ التهاب الجيوب الأنفية بعدوى فيروسية في الجهاز التنفسي العلوي ويختفي من تلقاء نفسه في أقل من أسبوعين، من المناسب الاتصال أو زيارته إذا كانت أعراضك أكثر شدة من المعتاد، أو تتفاقم بعد بضعة أيام أو تستمر لفترة أطول من 10 أيام.

س:كيف يتم علاج التهاب الجيوب الأنفية؟



يقوم الطبيب بتشخيص التهاب الجيوب الأنفية بناءً على الأعراض والفحص البدني والثقافات المأخوذة من أنفك، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية المزمن أو المتكرر، فيقوم تصوير الجيوب الأنفية بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية بتأكيد التشخيص.

تشمل علاجات التهاب الجيوب الأنفية ما يلي:



-المضادات الحيوية

-مزيلات الاحتقان

-مسكنات الألم

-تطبيق الحرارة على المنطقة الملتهبة

-بخاخات الأنف المالحة