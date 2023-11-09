أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق الوقاية .. أهمها غسل اليدين

كتبت رانيا عامر

قال الدكتور محمود أبو زيد استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى كفر شكر بالقليوبية، إن الجيوب الأنفية هي فراغات حول الأنف، بينما التهاب الجيوب الأنفية هو تورم بالأغشية المبطنة لها بسبب الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية أو غيرها، وتزداد حالات الإصابة بتلك الالتهابات مع اقتراب فصل الشتاء الذى يتميز بانخفاض دراجات الحرارة، مشيرا الى أن هناك عدة أعراض لتلك الالتهاب أبرزها الشعور بالصداع، بالإضافة الى مجموعة من الطرق الوقائية التي تحميك من هذا الالتهاب من بينها الحصول على لقاح الانفلونزا .

تشمل أعراض الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية :

أوضح الدكتور محمود في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " بأن هناك عدة عدة للإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية والتي تتضمن التالي .

. الشعور بالألم والصداع بعدة مناطق في الرأس منها الجبهة أو بين العنين أو على الخدود.

. سيلان الأنف وخروج إفرازات مخاطية من الأنف أو خلف الأنف من الحلق.

. تهيج الحلق والسعال نتيجة الإفرازات المخاطية خلف الأنف مما يسبب التهاب بالحلق.

. الدوخة والدوار بسبب انتقال العدوى إلى الأذن عن طريق قناه استاكيوس التي تسهم في ضبط التوازن ومعادله ضغط الاذن.

. وأحيانا تكون رائحة الفم الكريهة أحد الأعراض التى تشير الى الإصابة بالتهاب الجيوب الانفية .

وأضاف الطبيب بأن عدوى التهابات الجيوب الأنفية تصيب الأطفال وكبار السن بكثره وذلك نتيجة ضعف جهاز المناعة لديهم في هذه الفترة.

طرق الوقاية من التهابات الجيوب الأنفية:

قال استشاري الأنف والأذن إن طرق الوقاية من خطر الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية ضرورية حتى لا تتعرض إلى مضاعفات صحية حيث تشمل تلك الطرق الآتى :

. تلقي اللقاحات الموصي بها مثل لقاح الانفلونزا.

. الاقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبى.

. تنظيف اليدين باستمرار.

. تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي.

. استخدام أجهزة لترطيب الهواء بالمنزل.