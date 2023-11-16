عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبنانى

وكالات

نفذت الشرطة الألمانية في سبع مناطق من البلاد عمليات تفتيش واسعة استهدفت جمعية يشتبه في ارتباطها بـ حزب الله اللبناني، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، الخميس.

وبحسب موقع الحرة، قالت وزارة الداخلية الألمانية إنها تجري عمليات بحث عن 54 شيئا على صلة بالمركز الإسلامي في هامبورج في سبع ولايات اتحادية.

وأضافت الوزارة أن المركز الإسلامي في هامبورج يشتبه في قيامه بعمل يخالف النظام الدستوري ويدعم جماعة حزب الله".

ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر "في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل".

وأشارت إلى أن عمليات التفتيش استهدفت "المركز الإسلامي في هامبورج" وخمس مجموعات تابعة له.