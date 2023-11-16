اليوم السابع
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الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:10 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال شرطة الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن مستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى "الرحمة".

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد، الطلبة وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد. 

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي، في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994. 

 







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الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين

غزة

اسرائيل




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