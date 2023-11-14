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تفعيل خدمة سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية عبر البريد

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 10:36 ص
تفعيل خدمة سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية عبر البريد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين ومحمد جاد

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حددت المديريات والإدارات التعليمية، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، وشملت إيصال سداد المصروفات الدراسية و4 صور من الايصال وأصل إيصال سداد رسوم الامتحانات بواقع 158جنيها في البريد وصورتين من الإيصال على أن يتم تفعيل خدمة سداد رسوم الامتحانات بداية ديسمبر المقبل و5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4×6 مطبوع عليها الاسم بالكمبيوتر، إضافة إلى واحد طابع تعليمى بقيمة 10 جنيهات.
 
ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بسرعة إعلان تفاصيل وطبيعة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، سواء ستعقد وفق نظام البوكليت ورقة الأسئلة والإجابة معا، أم فى ورقة أسئلة و رقة إجابة مثل السنوات الماضية.
 






وزارة التربية والتعليم

رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

اخبار مصر

تفعيل خدمة سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية



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