تفعيل خدمة سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية عبر البريد

كتب محمود طه حسين ومحمد جاد

حددت المديريات والإدارات التعليمية، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، وشملت إيصال سداد المصروفات الدراسية و4 صور من الايصال وأصل إيصال سداد رسوم الامتحانات بواقع 158جنيها في البريد وصورتين من الإيصال على أن يتم تفعيل خدمة سداد رسوم الامتحانات بداية ديسمبر المقبل و5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4×6 مطبوع عليها الاسم بالكمبيوتر، إضافة إلى واحد طابع تعليمى بقيمة 10 جنيهات.