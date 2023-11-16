وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، قال كاميرون إنه أوضح أن المملكة المتحدة وشركاءنا سيدعمون أوكرانيا وشعبها طالما احتاجوا لتحقيق النصر وذلك خلال مناقشاته الأولى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب توليه مهام منصبه الجديد.

وأضاف كاميرون :"ومع اقتراب فصل الشتاء، نواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني في مقاومته للغزو غير القانوني. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تمكنوا من دفع روسيا إلى التراجع في البحر الأسود وفتحوا طرق التجارة البحرية الحيوية للاقتصاد الأوكراني والإمدادات الغذائية العالمية".

كما ناقش كاميرون أيضا تطلعات أوكرانيا في حلف شمال الأطلنطي "ناتو" مع نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا، قائلا إن المملكة المتحدة واضحة في أن المكان الصحيح لأوكرانيا هو داخل الناتو، وهي تعمل مع الحلفاء لتمهيد الطريق أمام انضمام أوكرانيا من خلال إزالة الحاجة إلى خطة عمل العضوية.

وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، إذ تعهدت بتقديم 4.6 مليار جنيه إسترليني للدولة حتى الآن، وأعلنت مؤخرا عن حزمة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية على تطهير حقول الألغام وصيانة مركباتها ودعم التحصينات الدفاعية لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.