دلوقتى تقدر تشحن رصيد بعداد "الكهرباء" من المحصل.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

تمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر ، من تطبيق نظام التحصيل المميكن من خلال أجهزة التحصيل الالكترونى التى تم توزيعها على جميع المحصلين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بنسبة تنفيذ بلغت 90% بواقع 35 مليون 100 الف مشترك من إجمالى 39 مليون مشترك تقريبا.

ومن بين أهم الأهداف الرئيسية من تطبيق نظام التحصيل المميكن هو إتاحة شحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع بواسطة محصل شركة الكهرباء من خلال مكينة التحصيل المميكن التى بحوزته بالإضافة إلى إمكانية سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن طريق بطاقة الائتمان.

وفيما يلى أهم المعلومات عن نظام التحصيل المميكن:

1- بدات الادارة العامة لخدمات الاصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تنفيذ المشروع التجريبى بنطاق الادارة العامة و الغاء فواتير الكهرباء الورقية نهائيا فى يونيو المقبل.

2- تم استبدال فواتير اﻻستهلاك المطبوعة بوحدات الدفع المميكن الكترونيا فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وذلك بدأ من فاتورة أكتوبر الجارى.

3- تقوم فكرة المشروع على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل و طباعة الفواتير..

4- توفر وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى امكانية التحصيل النقدى أو عن طريق الفيزا أو عن طريق الشيكات بالإضافة إلى امكانية التحصيل عن طريق أوامر الدفع.

5- تتيح ماكينات الدفع الالكترونى الجديدة التعامل مع كافة الانظمه داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال ابلكيشن موحد تم الاشراف عليه مع شركة فورى ونستطيع الان تحصيل كافة فواتير عملاء العدادات الميكانيكية والديجيتال والعدادات الذكية و شحن العدادات مسبقة الدفع لصغار المشتركين وكبار المشتركين.

6- من المقرر أن يتم التوسع تدريجيا بداء من الشهر القادم ليتم تعميم المشروع على جميع فروع الشركة من خلال خطة زمنية تم اعدادها من خلال الادارة العامة لخدمات الاصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع المسئولة عن المشروع.