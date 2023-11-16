حزب الله يعلن وقوع إصابات فى صفوف جيش الاحتلال بعد استهدافه أحد المواقع

كتب سمير حسنى

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقعي بياض بليدا ومسكاف عام الإسرائيليين بالأسلحة، مضيفا: "أوقعنا فيهما إصابات مباشرة"، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وتزداد حدة المخاوف الأمريكية من تسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة ، والتي مر عليها أكثر من شهر الآن وتسببت استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان وعلى طول الحدود ما دفع البيت الأبيض لبعث رسالة تحذيرية لحكومة نتنياهو من وزير الدفاع.