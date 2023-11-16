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حزب الله يعلن وقوع إصابات فى صفوف جيش الاحتلال بعد استهدافه أحد المواقع

الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:26 م
حزب الله يعلن وقوع إصابات فى صفوف جيش الاحتلال بعد استهدافه أحد المواقع حزب الله - وعناصر جيش الاحتلال
كتب سمير حسنى

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أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقعي بياض بليدا ومسكاف عام الإسرائيليين بالأسلحة، مضيفا: "أوقعنا فيهما إصابات مباشرة"، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وتزداد حدة المخاوف الأمريكية من تسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة ، والتي مر عليها أكثر من شهر الآن وتسببت استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان وعلى طول الحدود ما دفع البيت الأبيض لبعث رسالة تحذيرية لحكومة نتنياهو من وزير الدفاع.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلقه لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في مكالمة هاتفية بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفقًا لثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.

 







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