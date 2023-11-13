وزير الدفاع الأمريكى يحذر إسرائيل من تحويل حرب غزة لصراع إقليمى

كتبت ـ نهال أبو السعود

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلقه لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في مكالمة هاتفية بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفقًا لثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.

ذكر موقع إكسيوس، أن رسالة أوستن عكست إلى جالانت القلق المتزايد في البيت الأبيض من أن العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان يتسبب في زيادة التوترات على الحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب إقليمية.

ويشعر البعض في إدارة بايدن بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله وخلق ذريعة لحرب أوسع في لبنان يمكن أن تجر الولايات المتحدة ودول أخرى إلى مزيد من الصراع، وفقًا لمصادر مطلعة على هذه القضية وهو ما ينفيه الجانب الإسرائيلي بشكل قاطع لكن دول دلائل.

منذ بداية الحرب في غزة، كانت هناك مناوشات يومية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وشنت إسرائيل غارات جوية على مواقع حزب الله وقتل عشرة جنود ومدنيين إسرائيليين، كما قتل أكثر من 60 من عناصر حزب الله والعديد من المدنيين اللبنانيين.

وبحسب إكسيوس، قال مصدر أمريكي، إن البيت الأبيض طلب من أوستن التعبير عن قلقه لجالانت بشأن تصاعد العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان.

وفي القراءة العلنية للمكالمة، قال البنتاجون، إن أوستن شدد على ضرورة احتواء الصراع في غزة وتجنب التصعيد الإقليمي دون ذكر لبنان على وجه التحديد، لكن مصدرين أمريكيين وإسرائيليين أكدا انها كانت محادثة واضحة وصريحة وذكر أوستن على وجه التحديد المخاوف بشأن العمل العسكري في لبنان.

وقال مصدر إسرائيلي، إن أوستن طلب من جالانت توضيحات بشأن الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان وطلب من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المصدر الإسرائيلي، إن جالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان وأكد أنه لا يعتقد أن مثل هذا السيناريو سيحدث.