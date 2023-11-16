اليوم السابع
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حبس سائق وعاطل دهسا مالك سوبر ماركت بالمقطم بعد النصب عليه 15 يوما

الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:55 ص
حبس سائق وعاطل دهسا مالك سوبر ماركت بالمقطم بعد النصب عليه 15 يوما اسعاف - ارشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق وعاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإصابة مالك سوبر ماركت بعد صدمه بسيارة وفرا هاربين، عقب قيامهما بالنصب على المجنى عليه وحصولهم على تحويلات من محفظته الالكترونية.
 
وكشفت جهات التحقيق، أن إحدى المستشفيات بالمقطم استقبلت مالك سوبر ماركت مصاب بنزيف بالمخ، إثر قيام سيارة مجهولة بدهسه أثناء مروره فى الشارع ولاذ قائدها وأخر برفقته بالفرار.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن وراء الواقعة سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية" حيث تم ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى الواقعة، واعترفا بارتكاب الواقعة.
 
وأقرا المتهمان بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالى على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولاً الهروب "دون دفع المبلغ المالى" إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالاصطدام به بالسيارة قيادته، ولاذا بالفرار.
 
 
 
 






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