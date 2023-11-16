بيونج يانج تحذر من أعمال عسكرية احتجاجا على المحادثات الدفاعية بين سول وواشنطن

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، إن استراتيجية الردع المصممة التي تم اعتمادها عندما عقد وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي الاجتماع التشاوري الأمني السنوى (SCM) في سول، تظهر أن هدفهما الخفي هو غزو الشمال.

وأشار البيان، إلى أن القوات المسلحة لكوريا الشمالية تسيطر على وتدير بقوة جميع التهديدات لأمنها ومصالحها الوطنية بقدرات رد فعل أكثر هجومية وسحقا ومن خلال أعمال عسكرية رادعة استراتيجية مرئية.

ونددت كوريا الشمالية أيضا بموافقة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على إطلاق نظام لتبادل بيانات التحذير من الصواريخ في الوقت الفعلي في ديسمبر، ونشر واشنطن لأصولها الاستراتيجية الرئيسية في شبه الجزيرة الكورية.