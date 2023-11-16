وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أنه يتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين فقط عقب انسحاب عشرة مرشحين بالاقتراع الرئاسي بعد استنكارهم لترشح الرئيس المنتهية ولايته أندريه راجولينا لولاية أخرى، بعد أن كشفت العديد من وسائل الإعلام حصوله طواعية على الجنسية الفرنسية مما يحرمه رسميا - وفقا لدستور البلاد - من جنسيته الملجاشية.

وندد المرشحون العشرة بالتلاعب بالاقتراع والانتهاكات الدستورية، ودعوا لمقاطعة الانتخابات.

يذكر أن قوات الأمن في مدغشقر قامت بتفريق مظاهرة للمعارضة يوم السبت الماضي في العاصمة أنتاناناريفو، ضمت المئات، معظمهم من الشباب، احتجاجا على العملية الانتخابية التي يعتبرونها منحازة للرئيس المنتهية ولايته أندريه راجولينا.