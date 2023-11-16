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اليوم.. آخر موعد للتقديم بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج

الخميس، 16 نوفمبر 2023 07:00 ص
اليوم.. آخر موعد للتقديم بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج جامعة القاهرة -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يغلق مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، اليوم الخميس، باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنمط التعليم المدمج، حيث لا يشترط السن أو المجموع للالتحاق بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة.
 
ويعد التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح وهو نظام معترف به عالميًا حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدى والتعليم عن بُعد، ويدرس حاليا في جامعة القاهرة أكثر من 30 ألف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج.
 
ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي، والدراسات التاريخية وحضارات العالم)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.
 
ويقبل مركز التعليم المدمج الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين من حصولهم على مؤهلهم الدراسي، ويستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، والطلاب الوافدين، كما يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.
 
وتنتشر فروع مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج في محافظات مصر، ومنها: المنصورة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والسويس، وقنا، والغردقة، وأسوان، والمنيا، وسوهاج، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، بالإضافة إلى وكلاء المركز في الدول العربية ومنها: السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان.






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محمد الخشت



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