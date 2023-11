اليابان.. احتجاز شخص بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب سفارة إسرائيل بطوكيو.. فيديو

أوقفت الشرطة اليابانية، الخميس، رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تليفزيونية سيارة صغيرة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة.

Breaking: At least one injured after a man rammed his car into a barrier outside the Israeli embassy in Japan. pic.twitter.com/b7xYV8ZfhM