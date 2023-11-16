اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليابان.. احتجاز شخص بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب سفارة إسرائيل بطوكيو.. فيديو

الخميس، 16 نوفمبر 2023 07:52 ص
اليابان.. احتجاز شخص بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب سفارة إسرائيل بطوكيو.. فيديو موقع الحادث
وكالات

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أوقفت الشرطة اليابانية، الخميس، رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو. 

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تليفزيونية سيارة صغيرة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة.

 

 

وذكر تليفزيون فوجي أنه تم إلقاء القبض على رجل على الفور، بينما أصيب رجل أمن بجروح طفيفة من جراء هذا الاصطدام.

وبحسب موقع الحرة، قال متحدث باسم شرطة مدينة طوكيو إنهم غير قادرين على التعليق في الوقت الراهن.

وأفادت تقارير إعلامية أن الموقوف رجل في الخمسينيات من عمره وينتمي إلى "جماعة يمينية".

وقال متحدث باسم مديرية الإطفاء إن الجهاز تلقى في الساعة 11,57 بلاغاً يفيد بوقوع الاصطدام ويطلب حضور سيارة إسعاف إلى المكان.

وقال عامل في مطعم قريب لقناة "إن إتش كي" التلفزيونية العامة "سمعتُ ضجيجا عاليا للغاية وخرجت لأتفقد الأمر". وأضاف "بعد ذلك رأيت شرطيا مصابا بجروح ويتألم بالقرب من حاجز مروري، لقد بدا أنه ينزف".

 

 







طوكيو

اليابان

الشرطة اليابانية

السفارة الاسرائيلية




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