وأضاف بن تسفي -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية-: "لم نتلق أى تهديدات، لكن الإجراءات الأمنية جارية".

وكانت احتجاجات حاشدة، قد اندلعت الليلة الماضية، في عدد من المدن التركية، وتم تنظيم احتجاجات بالقرب من سفارتي المملكة المتحدة وفرنسا في طهران، في أعقاب قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة أسفر عن مصرع مئات الأشخاص.