اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الهلال الأحمر المصرى: ننسق لاستقبال مساعدات إنسانية دولية بحرا لقطاع غزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:02 م
الهلال الأحمر المصرى: ننسق لاستقبال مساعدات إنسانية دولية بحرا لقطاع غزة الدمار فى غزة
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى أنه جارى التنسيق لاستقبال مساعدات إنسانية دولية عن طريق البحر بجانب مواصلة استقبال المساعدات جوا وبرا.. قائلا : "على الرغم من المساعدات التى وصلت الهلال المصري إلا أن قطاع غزة لايزال يحتاج الكثير من المساعدات وأن ما تم إدخاله يعد نقطة فى بحر من احتياجات الفلسطينيين فى غزة".
 
وأوضح الناظر - في تصريحات له اليوم - أن نقابة أطباء القاهرة أعدت فريقا طبيا كبيرا من الأطباء وتم تدريبهم على العمل وقت الحرب واستخدام الشارة الدولية للهلال الأحمر وأن الفريق على أتم الاستعداد للدخول إلى القطاع في حال توقف الحرب، وذلك لمعاونة زملائهم في القطاع الطبي بقطاع غزة.. مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الهلال الأحمر الفلسطيني على تجهيز مستشفى ميداني بالقطاع لعلاج المصابين والمرضى في حال توقف الحرب.
 
وبشأن دور المتطوعين فى الهلال.. قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري : إن عدد المتطوعين لدى الهلال الأحمر قبل الأزمة كان يبلغ 30 ألفا ونتيجة التفاعل مع تداعيات الحرب على غزة ارتفع إلى 32 ألف متطوع موزعين على 27 فرعا للهلال على مستوى الجمهورية.
 
ونوه الناظر بأن الهلال الأحمر يواصل أيضا الدور المنوط به تجاه الدول الشقيقة ، حيث قام بإدخال قافلة مساعدات إلى الأشقاء الليبيين للمساعدة في مواجهة تداعيات انهيار السد في مدينة درنة مؤخرا، كما يواصل عمله في معبري قسطل وارقين على الحدود المصرية السودانية في تنسيق دخول المساعدات ودخول وخروج المواطنين وذلك بجانب الاطمئنان على جاهزية فريق الدفع الرباعي من المتطوعين والمتخصص في التدخل لمواجهة تداعيات السيول وذلك بعد التحذيرات من التقلبات الجوية.






الهلال الأحمر المصرى

غزه

قصف غزه

العدوان على غزه

العدوان الاسرائيلى على غزه

إسرائيل

7 اكتوبر

طوفان الأقصى

قطاع غزّة

قطاع غزه

قطاع غزة

الحرب على غزه

مجمع الشفاء الطبي

مستشفى القدس

الضفه الغربيه

القدس

اقتحام مستشفى الشفاء

قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الشفاء

مستشفي الشفاء غزة

مستشفي الشفاء فلسطين

غزة

فلسطين

اقتحام مستشفي الشفاء

قصف مستشفي الشفاء

مستشفي الشفاء

مستشفي الشفا



الموضوعات المتعلقة

إنسانية الغرب المزيفة.. البرلمان البريطانى يرفض وقف إطلاق النار فى غزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:35 ص

بايدن: أبلغت نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب فى غزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:17 ص

الرئيس الإسرائيلى يكشف نوايا "احتلال" غزة : لا يمكننا ترك فراغ بالقطاع

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:14 ص

"العفو الدولية" تنظم مظاهرة أمام البيت الأبيض لإنهاء الحرب فى غزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:13 ص

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلى على محطة وقود تؤوى نازحين فى غزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 07:41 ص

إعلام غزة الحكومى: 11.5 ألف شهيد و29 ألفا و800 جريح منذ بداية عدوان إسرائيل

الخميس، 16 نوفمبر 2023 07:00 ص

الحصار مستمر والوقود نفد.. الاحتلال يحرم مليونى شخص من المساعدات الإنسانية فى غزة بسبب عدم توفر الطاقة.. الأونروا تحذر من موت الأطفال مع عدم وصول الغذاء والأدوية.. ومديرة يونيسف: ما نراه مفجعًا

الخميس، 16 نوفمبر 2023 04:00 ص

"إن بي سي": إدارة بايدن قلقة من خطة إسرائيلية لإقامة منطقة عازلة شمال غزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة