المستندات المطلوبة وإجراءات تقديم طلب عداد مؤقت لكشك

كتبت – مرام محمد

يتساءل الكثير من الراغبين فى عمل "كشك" بالمراكز أو الأحياء عن الأوراق والمستندات المطلوبة وإجراءات الحصول على عداد مؤقت لكشك، ونرصد في السطور التالية المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة، والمستندات المطلوبة وخطوات تلقيها.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-شاغل الكشك.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة آخر إيصال سداد رسوم ترخيص إشغال الطريق.

الإجراءات

-ملء طلب عام مقدم لرئيس الحي.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة يسدد رسم المعاينة.

-تسديد باقي الرسوم وتلقي الخدمة.