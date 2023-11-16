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المدارس تعلن عن بدء مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:00 ص
المدارس تعلن عن بدء مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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أعلنت المدارس، بدء مسابقة  أوائل الطلبة للعام الدراسي 2023/2024، للصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى العام، موضحة أنه سيتم مشاركة عدد من طلاب كل فصل دراسى حسب عدد فصول المرحلة الثانوية بكل مدرسة، ويتم تنفيذها في طابور الصباح بواقع سؤال واحد في كل مادة دراسية والأسئلة تحريرية في كل المواد على أن يتم إعلان نتائج المسابقة يومياً بشكل إلكترونى فى الفصول وداخل المدارس ويتم التحكيم من خلال معلمى المواد الدراسية.
 
وتعقد مسابقات أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية ويشرف عليها اتحاد طلاب المدارس ضمن خطته السنوية لتنفيذ الأنشطة والبرامج والمشروعات علي مستوي الجمهورية من خلال موضوعاتها المختلفة، حيث تتضمن الخطة إجراء التصفية القمية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية (الصف الثالث)،علي مستوي الجمهورية وذلك لتحقيق الاهداف من المسابقة ومنها: تشجيع الطلاب علي التفوق العلمي كبداية للتفوق في مجالات الحياة المختلفة، وتنمية روح الولاء والانتماء والعمل الفريقي لدي الطلاب، وكذلك المساهمة في نشر ثقافة النظام الجديد للامتحانات والتقويم التربوي بالمرحلة الثانوية، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على نظام امتحانات الثانوية العامة.
 






وزارة التربية والتعليم

مسابقات أوائل الطلبة

مسابقات أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية 2024

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