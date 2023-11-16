المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقيم معرضا للكتاب بجامعة الأزهر الأحد المقبل

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة الأحد المقبل الموافق 19/ 11/ 2023م ،وذلك في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومقاومة الأفكار الهدامة، وحرصها الشديد على رعاية طلاب العلم،

ويضم المعرض العديد من الإصدارات التراثية والأدبية والنقدية وأحدث إصدارات الأوقاف الثقافية والدينية، ومنها : المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم وترجماته المتنوعة، وإضاءات قرآنية ، والكمال والجمال في القرآن الكريم، والأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والمسيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه ، وأساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين، ومسيرة النقد الأدبي وقضاياه ، الاجتهاد والتجديد عقد وثائقي ، والمختصر الشافي في الإيمان الكافي، وفي رحاب أسماء الله الحسنى، وموسوعة الثقافة الإسلامية، والعملات الافتراضية المشفرة، ومقاصد الشرع وقضايا العصر، والجاهلية والصحوة، والتسامح منهج حياة، والشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة، والأمن المجتمعي، والمرأة ودورها في الدولة الوطنية، وفن المقدمات والخواتيم ، وإنسانية الحضارة الإسلامية، وفقه السيرة النبوية قراءة جديدة، وتنظيم النسل في ضوء متغيرات العصر، والدولة مفهومها وتطورها، والبحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة، والروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية، وغيرها من الإصدارات المتنوعة.

جدير بالذكر أن المعرض يقدم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 50% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وعلى جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية