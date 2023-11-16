وزير الأوقاف: دورة للواعظات بمعهد اتحاد الإذاعة والتليفزيون 26 نوفمبر

كتب لؤى على

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق دورة المهارات الإعلامية للواعظات بمعهد اتحاد الإذاعة والتلفزيون 26 نوفمبر الجاري، كما تقدم بالتهنئة للأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى الذين تم تكريمهم أمس بحصولهم على دورة المهارات الإعلامية بالهيئة الوطنية للإعلام.

وكان قد كرَّم كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى الذين اجتازوا الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والتي عقدت بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مع الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر الهيئة الوطنية للإعلام في الفترة من 5/ 11/ 2023م حتى 15/ 11/ 2023م.

وفي كلمته وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه برفع مستوى الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى، ومتابعته بكل دقة تدريب الأئمة والوعاظ وأمناء الإفتاء متابعة دقيقة، مؤكدًا أن هذه الدورة تهدف إلى رفع كفاءة الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى في مجال الخطاب الديني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه وزير الأوقاف النصح للأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى إلى ضرورة استثمار هذه الدورة، فهي بمثابة النقلة المتميزة في الأداء الدعوي والإعلامي، مع ضرورة المحافظة على الشكل والمضمون وتجنب الوقوع في فخ الغرور أو الاستعلاء بالعلم أو العبادة أو الظهور الإعلامي، مع الحرص على التحصيل والتدريب المستمر، فحيث تتوقف عن التحصيل والتعلم وتطوير ذاتك يسبقك الزمن ويسبقك الآخرون، وربما تتخلف عن ركب معاصريك.