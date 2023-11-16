الكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد الميلاد المجيد 25 ديسمبر

كتب: محمد الأحمدى

يبحث الكثيرون عن مواعيد بدء صوم عيد الميلاد المجيد لدى المسيحيين، والذى يعد الحدث المقدس عند المسيحيين فى العالم وليس فى مصر فقط، حيث تختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صوم الميلاد 2023 - 2024، ومن ثم الاحتفال به.

وتحتفل الكنيسة الأسقفية بمصر؛ بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر المقبل، ويترأس المطران سامى فوزى صلاة القداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ليلة 24 ديسمبر.

فى حين تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صوم الميلاد المجيد يوم 10 ديسمبر، وتحتفل به فى 25 ديسمبر الجارى، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلادالمجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وتستقبل الكنيسة الكاثوليكية صباح يوم 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة.