الكرملين: سنرد على تجميد الممتلكات الروسية فى التشيك

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف إن روسيا ستتخذ خطوات انتقامية إذا أقدمت السلطات التشيكية على تجميد ممتلكات الدولة الروسية فى أراضيها .

وأضاف بيسكوف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "نحن بحاجة إلى تحليل ما من ممتلكاتنا موجود فى التشيك، وفى حالة إضفاء براغ الطابع الرسمى على الخطوات غير الودية.. سنقدم ردا " .

وشدد بيسكوف على أن روسيا تعتبر مثل هذه القرارات التى تتخذها السلطات الأجنبية، غير مشروعة على الإطلاق ولا تتوافق مع القانون الدولي، ويقوم الخبراء الروس الآن بتحليل الوضع لتقليل المخاطر .

وأكد المتحدث أن "شركة إدارة الأصول الروسية فى الخارج" هى المالك والمشغل لممتلكاتنا فى الخارج، بما فى ذلك فى جمهورية التشيك ، وكل المواقع التى تعود ملكيتها إلينا، باستثناء تلك التى تتمتع بوضع دبلوماسي، معرضة للخطر الآن.

وكان وزير الخارجية التشيكى يان ليبافسكى قال أمس الأربعاء "إن حكومة البلاد وافقت على تجميد ممتلكات الدولة الروسية، فيما تم إدراج (شركة إدارة الأصول الروسية فى الخارج) فى قائمة العقوبات الوطنية التشيكية".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى ومجموعة السبع جمد ، بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ، ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبى الروسية بقيمة تبلغ نحو 300 مليار يورو.