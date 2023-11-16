وأكد المدير التنفيذي للمنظمة، بول أوبراين، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس أن الهدف من المظاهرة هو جذب الانتباه إلى الخسائر المستمرة في الأرواح حتى اليوم في قطاع غزة.

وقال: "شاهدنا مقتل أكثر من 11 ألف من سكان غزة، بينهم 5 آلاف من الأطفال"، لافتا إلى أن هذه المظاهرة تهدف إلى تذكير الرئيس الأمريكي جون بايدن بحقيقة أنه لا يفعل ما يكفي لوقف العنف في غزة.

وأشار إلى أن المتظاهرين وضعوا أكياسا لجثث غير حقيقية ترمز إلى حجم الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين الأبرياء؛ لحث زعماء العالم على بذل أقصي الجهود لإنهاء الحرب الدائرة في غزة.