العفو الدولية تتهم الغرب الداعم لإسرائيل بازدواجية المعايير بشأن حرب غزة

كتبت ـ نهال أبو السعود

اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحكومات الغربية التي تدعم الغزو الإسرائيلي لغزة باتباع معايير مزدوجة، وأشار الأمين العام للمجموعة إلى أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا بكل قوتها لأنها تعرضت لهجوم من روسيا لكنها لا تدعم غزة أمام القصف الإسرائيلي.

قالت أجنيس كالامارد الخبيرة الحقوقية: "إن ذلك ينعكس الآن في المعايير المزدوجة التي نشهدها: فالكتلة الغربية تطالبنا جميعا بالاندفاع للدفاع عن أوكرانيا كما ينبغي، لأن أوكرانيا تعرضت للعدوان من قبل روسيا وهم يعانون بشكل لا يصدق في أوكرانيا؛ ويطلب منا في الوقت نفسه ألا نتحرك بشأن القصف المتعدد والمعاناة المطلقة لشعب غزة."

وتابعت: "إن المعايير المزدوجة لهذه الحكومات تشكل بالنسبة لي التهديد الأكبر لحقوق الإنسان في الوقت الحالي"، وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما فعلت العديد من الدول حول العالم.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مخططه الخبيث لإفراغ قطاع غزة من المواطنين الفلسطينيين من شمال ووسط القطاع، مع رفض آلاف الفلسطينيين ترك منازلهم وتمسكهم بالبقاء فيها حتى لو كانت مهددة بقصف الاحتلال الإسرائيلي، وأكد عدد من سكان غزة رفضهم التهجير من أرضهم.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مواقع المدنيين الفلسطينيين واستباحة المستشفيات وقصفها وحصارها، وقصف النازحين، واقتراف المجازر وجرائم الإبادة الجماعية، مع تصاعد عمليات التوغل البري من عدة محاور وسط قتال شرس مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع حصيلة المجازر الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، إلى 11.180 شهيداً، بينهم حوالي 5 آلاف طفل، و3.100 سيدة، منذ 7 أكتوبر الماضي.