وقال الرئيس الصيني - خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في (فيلولي إستيت) بولاية (كاليفورنيا)، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - "يتعين على الصين والولايات المتحدة إدارة الخلافات بفعالية وألا تشكل الخلافات هوّة تفصل بين البلدين".. مضيفا أنه يتعين على الجانبين بدلا من ذلك البحث عن سبل لبناء الجسور لمساعدتهما على السير باتجاه بعضهما البعض.

ودعا رئيس الصين الولايات المتحدة إلى تبني رؤية جديدة والعمل معا على بناء خمس ركائز للعلاقات الثنائية، موضحا أنه يتعين على البلدين العمل على تطوير فهم صحيح للعلاقات بشكل مشترك، مشيرا إلى أنه من المهم أن يقدر الجانبان مبادئ كل منهما الآخر وخطوطه الحمراء، وأن يتجنبا التقلب والاستفزاز وتجاوز الخطوط.

وأوضح الرئيس شي، أنه يتعين على بكين وواشنطن دفع التعاون متبادل المنفعة بشكل مشترك.. قائلا: "إن البلدين لديهما مصالح مشتركة واسعة في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك مجالات تقليدية مثل الاقتصاد والتجارة والزراعة، فضلا عن مجالات ناشئة مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى الأهمية بمكان تحقيق الاستفادة الكاملة من الآليات المستعادة والجديدة في السياسة الخارجية، والاقتصاد، والمالية، والتجارة، والزراعة وغيرها من المجالات، والقيام بتعاون في مجالات مثل مكافحة المخدرات، والشؤون القضائية وشؤون إنفاذ القانون، والذكاء الاصطناعي، والعلوم والتكنولوجيا.



كما حث الرئيس الصيني على العمل بشكل مشترك على تعزيز التبادلات الشعبية، موضحا أنه يتعين على الجانبين زيادة الرحلات الجوية المباشرة، ودفع التعاون السياحي قدما، وتوسيع التبادلات دون الوطنية، وتقوية التعاون التعليمي، وتشجيع ودعم المزيد من التفاعلات والتواصل بين شعبيهما، من أجل توطيد أساس التنمية الصحية للعلاقات الصينية - الأمريكية.