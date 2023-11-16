الداخلية تلاحق تجار المخدرات بحملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 1,100 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة").

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط (3 أشخاص) بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة لعقارى "الترامادول – والتامول"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر ، وبحوزته (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وطلقة، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أشمون ، وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش – الهيروين" – بندقية آلية وعدد طلقات لذات العيار – سيارة ملاكى، وضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت) ، وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية).

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق ضبط ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة لعقارى "أموتريل – أبتريل"- سلاح أبيض - 3 ميزان حساس)، وضبط (عاطل) وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– ميزان حساس)، وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول"، وضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدرى "الهيروين والهيدرو" – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول"– عدد من الأمبولات لعقار "الترامادول"– – 2 سيارة – 3 سلاح أبيض - ميزان حساس، وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة فيصل ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "شابو"، وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – سلاح أبيض، وضبط (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الحشيش والهيروين").

وضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,750 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس)، وضبط (صيدلى) بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ، وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "كايميريكا" – عدد من الأمبولات المخدرة لعقار "فينتانيل").

ونجحت الجهود في ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 1 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية لمخدر الآيس "الشابو"- بندقية خرطوش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سيارة- 3 ميزان حساس- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية.. وبحوزته (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,280,000) جنيه تقريباً.