اليوم السابع
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الجامعة العربية تطلق 65 شاحنة مساعدات لغزة خلال الأيام المقبلة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:24 ص
الجامعة العربية تطلق 65 شاحنة مساعدات لغزة خلال الأيام المقبلة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء ابو غزالة
بيشوى رمزى

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قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، إن 65 شاحنة مجهزة بالمساعدات الإنسانية ضمن القافلة التي ستتوجه إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.
 
وشددت، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بمقر الهلال الاحمر المصري، على ضرورة أن يقوم العالم بدوره لوقف العدوان على قطاع غزة، موضحة أن يحدث في غزة يستدعي من المجتمع المدني العربي والدولي وكافة الشعوب مواصلة مساندتها ودعمها للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه واسترداد ارضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 
 






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