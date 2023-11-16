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جامعة الدول العربية تقدم الشكر لمصر لجهودها لوقف الحرب فى غزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 09:53 ص
جامعة الدول العربية تقدم الشكر لمصر لجهودها لوقف الحرب فى غزة السفيرة هيفاء ابو غزالة
كتب سمير حسنى

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قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن هناك  عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة سقوط عدد كبير من الشهداء في الكوادر الطبية والصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

أضافت أبو غزالة خلال مؤتمر صحفي لتدشين قافلة مساعدات إلى غزة، أن قوات الاحتلال قامت بتدمير 45 % من الوحدات السكنية بقطاع غزة، معربة عن شكرها وتقديرها لمصر بقيادة الرئيس السيسي لجهودها لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

 







جامعة الدول العربية

مصر

هيفاء ابو غزالة

العدوان على غزة



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