اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 06:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التحالف الوطنى: 6740 طن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين

الخميس، 16 نوفمبر 2023 05:48 م
التحالف الوطنى: 6740 طن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حجم المساعدات التى قدمها للاشقاء فى فلسطين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار التحالف إلى أنه تم تسيير 377 شاحنة محملة بـ 6740 طن مساعدات، منها 238 شاحنة محملة بـ 4760 طن مساعدات غذائية، و78 شاحنة محملة بـ 1560 طن مساعدات طبية ، كما شملت المساعدات 21 شاحنة محملة بـ 420 طن مساعدات إغاثية.
 
وقال التحالف إن المساعدات للأشقاء الفلسطينيين شارك فى تجهيزها مؤسسة حياة كريمة و32 كيانا عضو بالتحالف، وجهزها 6700 متطوع.
 
 
 






التحالف الوطني

اخبار مصر

مساعدات غزة

دعم فلسطين

حياة كريمة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة