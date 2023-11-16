التجشؤ المستمر قد يكون علامة على مشكلات صحية.. منها ارتجاع المرىء

كتبت مروة محمود الياس

التجشؤ أمر طبيعي ويحدث عند الجميع، ولكن الإفراط في هذا الفعل قد يكون دلالة مرضية لا يمكن إغفالها أو إهمالها، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع news medical life sciences ، وهناك الكثير من الأسباب المرضية والحياتية والعادات الخاطئة التي يمكن أن تؤدى لمثل هذا العرض.

ووفقا للتقرير فإن بعض العادات الخاطئة او الممارسات غير المحسوبة تسبب الإفراط في التجشؤ، والتي منها أن يكون الشخص قد ابتلع الكثير من الهواء بعدم غلقه لفمه عند تناول طعامه أو شرابه، أو بسبب الافراط في تناول بعض الأطعمة التي تتميز بزيادتها لفرص تكون الغازات، كالقرنبيط والكرنب والبقوليات بأنواعها، فضلا عن الجمع بين الثوم والبصل والبروتينات الحيوانية، وكلها عادات تغذوية قد تنتج الكثير من مرات التجشؤ.

وإضافة لما سبق، فقد أكد التقرير على أن هناك حالات مرضية قد تتسبب في هذه الحالة من التجشؤ والتي منها، الإصابة بفتق في الحجاب الحاجز، الإصابة أيضا بالتهابات هضمية، في المعدة، وهو يساهم بشدة في حدوث التجشؤ.

وتابع التقرير موضحا بعض الأسباب الأخرى لفرط التجشؤ والتي منها العدوى التي تصيب الأمعاء، فضلا عن بعض المشكلات الكثيرة المرضية كمشكلات الاثنى عشر المختلفة، فضلا عن مشكلات القولون والتهابه، إضافة لمشكلات صحية ترتبط بارتجاع المرئ والحمض المعدى، كلها مشكلات تتسبب في النهاية في نفس المشكلة.