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الأرصاد: طقس معتدل نهارا وأمطار على مناطق متفرقة.. والعظمى بالقاهرة 27

الخميس، 16 نوفمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس معتدل نهارا وأمطار على مناطق متفرقة.. والعظمى بالقاهرة 27 أمطار - شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا الحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19.






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