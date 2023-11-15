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القاهرة 26 درجة وجنوب الصعيد 30 ..

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع يكون ملحوظ جنوب الصعيد

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:21 ص
الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع يكون ملحوظ جنوب الصعيد الطقس
كتب محمود راغب

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كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاض فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل .
 
وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن  العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 26 و 27 درجة، لافتا إلى أن هذا الانخفاض ملحوظ على جنوب الصعيد التى من المتوقع أن تصل معها درجات الحرارة العظمى مع نهاية الأسبوع على جنوب الصعيد ما بين 29 و 30 درجة .
 

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة الجمعة  17 نوفمبر   : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  21 درجة
 
 
ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 22.
 
 
 
 






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