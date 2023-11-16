إنسانية الغرب المزيفة.. البرلمان البريطانى يرفض وقف إطلاق النار فى غزة

كتبت : نهال أبو السعود

صوت البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء ضد قرار لوقف اطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل فيه العدوان الإسرائيلي يومه الثاني والأربعين بينما اندلعت مظاهرات خارج البرلمان ترفض هذا الموقف الذي اتخذه النواب.

ووفقا لصحيفة الإندبندنت، مشروع القرار الذى كان مطروحا أمام البرلمان البريطاني يدعو إلى وقف إطلاق نار فورى وعاجل في قطاع غزة، وصوت 293 عضوا في البرلمان ضد القرار بينما أيده 125 نائبا فقط.

وكان حزب المحافظين الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك أبرز المعارضين للقرار، وكذلك قيادة حزب العمال المعارض برئاسة السير كير ستارمر الذى اتخذ موقف داعم لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.

أشارت الصحيفة انه قبل التصويت العام في البرلمان، عارضت غالبية أعضاء حزب العمال في مجلس العموم مشروع القرار، لأن الحزب يعتقد أن وقف إطلاق النار سيلحق الضرر بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، واكتفى بالدعوة إلى هدنة إنسانية.

واجه زعيم حزب العمال السير كير ستارمر مجموعة من الاستقالات في الحزب، احتجاجا على موقفه من الحرب على غزة، ووصف الأمر في الإعلام البريطانية بتمرد داخل حزب العمال، وقدم 8 من أعضاء الحزب البارزين استقالاتهم احتجاجا.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تبنت موقف داعم لتل ابيب منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي ولم يغير سوناك موقفه على الرغم من الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها المملكة المتحدة رفضا للحرب.