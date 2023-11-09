نائب من "العمال البريطانى": إسرائيل هى المنظمة الإرهابية الحقيقية

كتبت : نهال أبو السعود

وصف كريس ويليامسون عضو البرلمان البريطاني السابق عن حزب العمال إسرائيل أنها أسوأ من النازيين بسبب جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال مقابلة تلفزيونية نشرتها صحيفة جيروزالم بوست.

سأل المضيف ويليامسون عن اعتقاده ما اذا كان وقف إطلاق النار في غزة سيكون في صالح المدنيين الفلسطينيين وعن الآراء الأخرى التي تقول أن الهدنة قد تعطي الفرصة لفصائل المقاومة بالتسلح لهجمات مستقبلية.

أجاب نائب حزب العمال السابق قائلا: "أهل غزة يتعرضون لمذبحة يوميا .. لذا فوقف اطلاق النار سيكون في صالحهم"، وقاطعته المضيفة قائلة: "لماذا في ظنك انهم يتعرضون لمذبحة؟" وهو ما رفضه ويليامسون واكمل اجابته: "لنتذكر ان إسرائيل حولت غزة لمعسكر اعتقال مفتوح".

وسرعان ما أدان المضيف بيان ويليامسون ووصفه بأنه كاذب، قائلاً: "إنه ليس معسكر اعتقال.. كيف تحرؤ على استخدام هذه العبارة"، وتابع ويليامسون: "حسنًا، أنا آسف لكن ما هو تعريف معسكر الاعتقال؟"

ووفقا للتقرير، يتعرف معسكر الاعتقال بأنه مكان يتم فيه احتجاز أعداد كبيرة من الأشخاص مثل أسرى الحرب أو السجناء السياسيين أو اللاجئين أو أفراد أقلية عرقية أو دينية تحت حراسة مسلحة.

تابع ويليامسون: "إنهم محاصرون. ولا يسمح لأحد بالدخول إلى غزة. لديهم سور من حولهم، وتتعرض هذه المناطق للقصف بشكل منتظم من قبل الإسرائيليين .. إنه جنون مطلق وكيف يمكن الدفاع عن نظام يتصرف بطريقة أسوا من النازيين "، وأكد أن إسرائيل تتصرف بشكل سيء كثيرا مستشهدا بآلاف الأطفال الشهداء الذين قتلوا على يد قوات الاحتلال.

قالت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 40% من ضحايا الحرب كانوا أطفال من أصل أكثر من 10 آلاف شهيد إلى الآن.

وتابع ويليامسون: "هناك آلاف اليهود الذين يعارضون ذلك تمامًا .. المنظمة الإرهابية الحقيقية هي إسرائيل.. إنهم يرهبون الشعب الفلسطيني"